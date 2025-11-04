أوقاف دبي: يوم العلم يجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة

دبي في 3 نوفمبر / وام/ رفع سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة يوم العلم مؤكدا أن تجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة في يوم العلم يمثل تجديدا للولاء والانتماء ويعكس مشاعر العزة والشموخ بالوطن وقيادته.

وقال المطوع في تصريح بمناسبة يوم العلم إن هذا اليوم يجسد فيه أبناء الإمارات معاني الفخر بالإنجازات الحضارية التي حققتها دولة الامارات وتمثل هذه اللحظة التاريخية مسيرة اتحاد راسخة قامت على قيم العطاء والتلاحم والتسامح الإنساني.

وأضاف:"نغتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة لنجدد التزامنا في "أوقاف دبي" بدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز روح المواطنة والمسؤولية المجتمعية والمضي قدما في برامج الوقف التنموي المستدام التي تخدم الإنسان والمجتمع ونترجم رؤاها الحكيمة وتوجيهاتها الاستشرافية".