إكسبو الشارقة: يوم العلم يجسد أسمى قيم الوحدة والانتماء

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز "إكسبو الشارقة"، أن "يوم العلم" يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نعبر فيها عن اعتزازنا برايتنا التي توحّدنا تحت ظلها، ونجدّد من خلالها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأشار في تصريح بهذه المناسبة إلى أن العلم رمزٌ لمسيرة الاتحاد التي امتدت لأكثر من خمسة عقود من العمل والإنجاز، جسدت خلالها دولة الإمارات نموذجاً فريداً في بناء الدولة الحديثة القائمة على قيم العدل والعمل والازدهار وتمضي دوماً نحو الريادة، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تعكس وحدة الصف والهوية، وتعزز فينا روح المسؤولية تجاه مواصلة مسيرة العطاء والبناء.

وأشار إلى أن "يوم العلم" مناسبة لتجديد الالتزام بقيم الاتحاد والتعاون والعمل المشترك، وتعزيز روح المبادرة والإبداع في كل ميادين العمل الوطني، انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على العالم.