مدير مضمار جبل علي: العلم رمز وحدة صفنا

دبي في 3 نوفمبر/ وام / قال سعادة محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، إن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بإنجازات دولة الإمارات ومسيرة النهضة والتطوير التي بدأها الآباء المؤسسون الذين صنعوا المجد والريادة لدولة الإمارات برؤيتهم المستقبلية، ولتواصل القيادة الحكيمة هذا النهج البناء حاملين راية العزة والشموخ بكل ثقة وحكمة واقتدار حتى أصبحت دولة الإمارات محط أنظار العالم، وبات علمها يرفع عالياً في كافة المحافل الدولية حاملاً معه قصة نجاح الاتحاد.

وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة : "في يوم العلم نحتفي برمزنا الوطني ونقف باعتزاز ووفاء أمام إنجازات وطننا، مجددين عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة مؤكدين العزم على مواصلة العطاء وبذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة الإنجاز والتميز في جميع الميادين والمجالات وترسيخ مكانة الدولة الرائدة إقليمياً وعالمياً، ليبقى علمنا شامخاً في سماء الإنجازات ووطننا عزيزاً وقوياً بما نحققه من تقدم وحضارة.

وأشار إلى أن العلم يمثل رمزاً لوحدة الصف، ودافعاً لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي الذي يُعد جزءاً من منظومة التميز الوطني.