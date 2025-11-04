مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى: العلم رمزللوحدة والانتماء

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة راشد عبدالله المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى التابع لدائرة شؤون الضواحي، أن يوم العلم، مناسبة وطنية تمثل رمزاً للوحدة والانتماء والفخر بالهوية الوطنية، وتجسد القيم السامية التي غرسها الآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الرشيدة تعزيزها في جميع أجيال الوطن.

وقال المحيان في تصريح بهذه المناسبة إن يوم العلم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز قيم المسؤولية الوطنية لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، وغرس روح الإبداع والاجتهاد والعمل الدؤوب لبناء مستقبل مشرق لدولتنا الغالية.

وأكد أن العلم ليس مجرد رمز وراية، بل رسالة توحد جميع أبناء الوطن ودافع لمواصلة مسيرة الإنجازات والتميز التي حققتها دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي