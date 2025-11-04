غرفة الشارقة: يوم العلم عنوان للاتحادوالتلاحم

الشارقة في 3 نوفمبر/وام/ أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الاحتفاء بيوم العلم مناسبة يعبر من خلالها المجتمع الإماراتي عن الفخر بعلم الدولة رمز الكبرياء والشموخ والعزة، الذي ينهل منه أبناء الإمارات معاني القوة والإصرار.

وقال العويس في تصريح بهذه المناسبة ، إن أبناء الإمارات يواصلون مسيرة الريادة والتميز في ظل القيادة الحكيمة التي تقود الدولة برؤية ثاقبة نحو مزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

ورفع العويس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بيوم العلم الذي يمثل عنواناً راسخاً للاتحاد والوحدة والتلاحم.