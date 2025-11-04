حرة الحمرية : يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بإنجازات الإمارات

الشارقة في 3 نوفمبر /وام/ قال سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن "يوم العلم" مناسبة وطنية خالدة نجدّد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعبّر عن فخرنا بانتمائنا لدولة صنعت لنفسها مكانة مرموقة على خريطة العالم، برؤيتها الطموحة وإنجازاتها الاستثنائية التي جعلت من الاتحاد نموذجاً للتنمية الشاملة والتقدم المستدام.

وأوضح المزروعي في تصريح بهذه المناسبة ، أن رفع علم دولة الإمارات في هذا اليوم يجسد قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، ويعكس ما تمثله راية الاتحاد من رمزية عميقة لمسيرة امتدت على مدار أكثر من خمسة عقود من العمل والبناء، في ظل الرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الحكيمة التي آمنت بالإنسان وكرّست طاقاتها لبناء وطن مزدهر يقوم على الريادة والابتكار.



