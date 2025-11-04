طرق دبي تحتفل بـ "يوم العلم"

دبي في 3 نوفمبر / وام / احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بـ "يوم العلم"، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، في مقرها الرئيس.

ورفع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، علم الدولة بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد معاني الولاء والانتماء للوطن. وأكد معالي مطر الطاير أن يوم العلم يشكل دافعاً متجدداً لمواصلة مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لترسيخ مكانة الإمارات بين الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً في العالم. وقال معاليه إن رفع العلم رمز للعزة والسيادة، وتعبير صادق عن الفخر والانتماء للوطن، وتأكيد على التلاحم بين القيادة والشعب في مسيرة وطنية قوامها الإخلاص والعمل والابتكار، وفي هذا اليوم نُذكّر أبناء الوطن بما قدّمه الآباء والأجداد من تضحيات كبيرة لبناء دولة عصرية مزدهرة، وما رسّخوه من قيم سامية في حب الوطن والإخلاص له. وتضمنت فعاليات الهيئة بهذه المناسبة تزيين شوارع إمارة دبي بعلم الإمارات شملت شارع الشيخ زايد بالقرب من المركز التجاري، وقناة دبي المائية، ومعبر الخليج التجاري، وشارع طرابلس، وجسر آل مكتوم، وجسر انفينيتي مع إنارة جسر التسامح والشلالات في قناة دبي المائية بألوان علم الدولة، إلى جانب نشر تصاميم خاصة بيوم العلم على شاشات الأنظمة المرورية الذكية والشاشات الداخلية في الهيئة.