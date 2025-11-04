مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تحتفي بيوم العلم

دبي في 3 نوفمبر / وام/ احتفلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بـ "يوم العلم" .

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة أن الاحتفال بيوم العلم تأكيد على الولاء لقيادتنا الحكيمة وتجديد للعهد على مواصلة مسيرة البناء .

ورفعت سعادتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أصحاب السمو حكّام الإمارات وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها كافة.

وأضافت أن يوم العلم مناسبة وطنية نجدد فيها عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة ونترجم فيها اعتزازنا برايةٍ جسّدت قيم الاتحاد ورسّخت فينا القوة والعزم على مواصلة مسيرة الإنجازات ونحتفي بهذا اليوم الغالي ونحن نؤمن أن قيم العدل والرحمة والتمكين التي يمثلها علم الإمارات امتداد لرسالتنا في رعاية الإنسان وصون كرامته فعلم الإمارات ليس مجرد راية بل رمز لوحدة الصف وعنوان لمسيرة تنموية وإنسانية جعلت الإنسان محورًا لكل تقدم.

وشهدت الفعالية رفع العلم في ساحة المؤسسة وسط أجواء احتفالية عكست عمق ارتباط المجتمع الإماراتي برايته الخفّاقة التي ترمز إلى التضحية والعطاء والقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات.