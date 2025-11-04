"سيدات أعمال أبوظبي" و"بوبليسيس جروب" يطلقان مبادرة "فالكون تانك"

أبوظبي في 3 نوفمبر /وام/ أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع مجموعة "بوبليسيس الشرق الأوسط" مبادرة "فالكون تانك" ضمن برنامج "رائدة". تهدف المبادرة إلى تمكين رائدات الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل يتيح لهن توسيع نطاق أعمالهن وتنمية مشاريعهن، من خلال منصة مبتكرة لتحقيق نتائج ملموسة تُعزّز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي وريادة الأعمال في الدولة. وتشارك وكالة زينيث للإعلام في المبادرة بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الشركات المشاركة منذ المراحل الأولى لورش العمل، مروراً بتطوير الحملات الإعلامية وتنفيذها، بما يضمن تزويد رائدات الأعمال بالمعرفة والخبرة التطبيقية اللازمة لتحويل أفكارهن إلى نتائج مؤثرة وملموسة في سوق الأعمال. واستلهاماً من سلسلة ريادة الأعمال الشهيرة "فالكون تانك"، تمنح المبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجّلة ضمن برنامج "رائدة" فرصة لعرض أفكار حملاتها التسويقية أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وقادة القطاع. وسيحصل ثلاثة فائزين على تمويل مخصّص للاستثمار الإعلامي مقدَّم من مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، بهدف تمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حملات واقعية تُطلق في السوق خلال عام 2026، ومن المقرر أن يُقام الحدث الرئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر. تُعد هذه المبادرة محطة بارزة في مسيرة برنامج "رائدة"، الذي انطلق العام الجاري بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط. ويهدف البرنامج، الممتد على مدار عام كامل، إلى تزويد رائدات الأعمال في أبوظبي بالمهارات والأدوات اللازمة للنمو في مجالات التسويق الرقمي والتواصل المؤسسي وبناء العلامة التجارية، إضافةً إلى تعزيز مجتمع أعمال نسائي متكامل قائم على التعاون والدعم المتبادل. ويُختتم البرنامج بورشة عمل تقدمها وكالة زينيث للإعلام، تركز على أساسيات الإعلام الممول، وتهدف إلى إعداد رائدات الأعمال لتطوير أفكار حملاتهن الإعلامية استعداداً للفعالية الختامية للمبادرة.

وسيتم ربط الشركات الفائزة بخبراء في الإعلام لتقديم الإرشاد في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مع التركيز على تحقيق أثر إعلامي ملموس ومستدام. وقالت سعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي،إن هدف مبادرة "فالكون تانك" يتمثل في توفير الدعم والأدوات الاستراتيجية اللازمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى نتائج حقيقية تسهم في نمو وازدهار مشاريع رائدات الأعمال، وتؤكد على التزام أبوظبي ببناء اقتصاد مستدام ومستقبلي، يوفر فرص النمو والمشاركة لجميع فئات المجتمع، مؤكدة أن رائدات الأعمال مكون أساسي في هذا الاقتصاد المستقبلي، ويسهمن بقوة في رسم ملامح نموه وازدهاره.