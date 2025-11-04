"أبوظبي للإعلام" تحتفي بـ "يوم العلم "

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / احتفلت شركة أبوظبي للإعلام، بـ "يوم العلم"، الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام،وذلك بمقرها في أبوظبي .

وجرت مراسم رفع علم الدولة في أجواء وطنية جسّدت معاني الوحدة والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة. وواكبت منصات الشركة أبرز فعاليات "يوم العلم" عبر مجموعة من التغطيات المباشرة لعددٍ من الأنشطة التي جرى تنظيمها بهذه المناسبة على مستوى الدولة، انسجاماً مع مستهدفاتها الاستراتيجية بإبراز رؤية الدولة وإنجازاتها ودعم تطلعات المجتمع الإماراتي وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان والتنمية والتسامح. وشهدت الفعالية التي نظمتها "أبوظبي للإعلام" تجمّعاً لموظفي الشركة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث جرى رفع راية الإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وسط ترديد النشيد الوطني، في مشهد عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تُمثّله هذه المناسبة من رمزية خالدة في وجدان أبناء الوطن، وتأكيد على التلاحم الوطني تحت علم واحد وقيادة واحدة. وفي هذه المناسبة، قال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: "يُواصل يوم العلم عاماً بعد عام تجسيد أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً ومقيمين على أرضها، لنمضي بثقة تحت راية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثرازدهاراً ، واليوم هو لحظة نُعبّر فيها جميعاً عن اعتزازنا بالهوية الوطنية، وبالمنجزات التي تحقّقت بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة وتكاتف أبناء الوطن في مسيرة البناء والتنمية. وأضاف القبيسي أن أبوظبي للإعلام وضعت نصب أعينها مسؤولية وطنية راسخة بضرورة تسليط الضوء على رفعة الوطن ليكون المنارة التي نهتدي بها في عملنا اليومي وتقديم إعلام وطني يعكس روح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء، وهو ما نشهده اليوم وكل يوم في إخلاصنا لرسالة الوطن عبرتغطياتنا الواسعة التي تبرز صورته الحضارية المُشرقة في مختلف المحافل والميادين. واختُتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة الجهود لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الاتحاد والمحبة والوفاء للوطن، وبمشاركة موظفي الشركة الذين رفعوا العلم بكل فخر ليبقى شامخاً في سماء الوطن رمزاً للوحدة والعزة والسيادة.