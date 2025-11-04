جمعية دبي الخيرية تحتفي بـ "يوم العلم "

دبي في 3 نوفمبر /وام/ احتفلت جمعية دبي الخيرية بـ "يوم العلم" وسط أجواء وطنية عكست عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة .

وتم رفع علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة المقر الرئيسي للجمعية بمنطقة المحيصنة 2 على أنغام النشيد الوطني الإماراتي .

شهد مراسم الاحتفال ، سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية ، وعادل مطر عضو مجلس الإدارة وعدد من مديري الإدارات وكافة الكوادر الوظيفية تعبيرًا عن التزام الجمعية بمسؤوليتها المجتمعية والوطنية.

وبهذه المناسبة رفع سعادة أحمد السويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الأصيل.

وقال إن يوم العلم تجسيد لمسيرة الاتحاد الظافرة وإرث الآباء المؤسسين ويشكل احتفالنا به تجديدًا لعهد الولاء المطلق والالتزام العميق بخدمة وطننا الحبيب ومبادئه الإنسانية النبيلة التي نسعى لغرسها في قلوب الأجيال القادمة عبر أعمالنا ومشاريعنا الخيرية داخل الدولة وخارجها.



