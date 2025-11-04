بلدية دبي تُطلق مسابقة "أجمل حديقة منزلية مستدامة"

دبي في 3 نوفمبر /وام/ أطلقت بلدية دبي النسخة الثالثة من مسابقة "أجمل حديقة منزلية مستدامة في دبي" .

تهدف المسابقة التي تصل قيمة جوائزها إلى 300 ألف درهم إلى تشجيع السكان على تصميم وتنسيق حدائقهم المنزلية وفق معايير الاستدامة البيئية وتحويلها إلى مساحات خضراء مستدامة باستخدام أفضل الممارسات الزراعية بما يتكامل مع جهود البلدية لترسيخ مكانة دبي مدينة نموذجية وعصرية وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرة وجودة للحياة.

تأتي المسابقة تزامنا مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات والذي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة الفاعلة في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعكس جهود بلدية دبي لدعم محور الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة إلى جانب تنظيم المبادرات الزراعية المجتمعية لنشر ثقافة الزراعة المنزلية المستدامة كجزء من هوية دبي الحضرية وتمكين المجتمع من المساهمة الفاعلة في تحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة.

وضمن جهودها لرفع الوعي المجتمعي تُنظم بلدية دبي ورش عمل ومبادرات توعوية ومحتويات رقمية تُساعد المشاركين على تصميم حدائق منزلية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة في إدارة المياه والطاقة إلى جانب تشجيع الممارسات البيئية المستدامة في المنازل والأحياء السكنية.

وقال المهندس محمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الزراعة في بلدية دبي إن مسابقة أجمل حديقة منزلية مستدامة امتداد لجهودنا في تحسين المشهد الحضري للإمارة وتطوير قطاع الزراعة فبلدية دبي لا تزرع الأشجار فقط بل تزرع الوعي والمسؤولية البيئية في كل حي ومنزل وتشجع السكان على تبني الحلول والممارسات الزراعية المبتكرة والمستدامة التي تسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتأمل أن الجمال يبدأ من المجتمع وكل حديقة منزلية مستدامة تعبِّر عن هوية المدينة وجاذبيتها وتسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا في جَودة الحياة والاستدامة بالتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040".

وأعرب العوضي عن فخره بالنجاح التي حظيت بها النسختان السابقتان من المسابقة والمشاركة المجتمعية اللافتة التي عبّرت عن ثقافة عالية لدى سكان إمارة دبي واهتمامهم بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة والعناية بالمظهر الحضاري والجمالي الجاذب لحدائقهم الخاصة.

وخصصت بلدية دبي لجنة تحكيم متخصصة لفرز وتقييم المشاركات بناءً على مصفوفة تقييم تضم 10 معايير رئيسة منها؛ إدارة المياه وكفاءتها التنوع الحيوي والنباتات المحلية والمتكيفة وصحة التربة والتسميد العضوي وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمساهمة في تحسين جودة الهواء والصيانة والنظافة والسلامة وسهولة الوصول والاستفادة المثلى من المساحة وأخيراً الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة المستدامة.

وتتيح المسابقة فرصة المشاركة لجميع أفراد المجتمع في دبي من مُلاك المنازل في الأحياء السكنية على أن تُراعي الحديقة عناصر الاستدامة والجمالية من خلال تصاميم وحلول مبتكرة تُعزز كفاءة استخدام المياه والطاقة وجَودة النباتات والتكيف النباتي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر مارس المقبل ويمكن للراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم من خلال زيارة الموقع الرسمي لبلدية دبي .

وسجلت المسابقة العام الماضي حوالي 200 مشاركة كما نظمت بلدية دبي 150 ورشة وفعالية عقدت بأساليب تفاعلية تُركّز على التطبيق العملي لمفاهيم الاستدامة من ترشيد استهلاك المياه وتحسين التربة إلى اختيار النباتات الملائمة للمناخ المحلي ما عزّز المعرفة السلوكية لدى الجمهور وجذب مشاركة أوسع من الأسر والمجتمع.

خلال العام 2024 زرعت بلدية دبي نحو 216 ألفا و500 شجرة بزيادة قدرها 17 بالمائة مقارنة بالعام 2023 وبمعدل زراعة وصل إلى نحو 600 شجرة يومياً.

وأضافت مشاريع التشجير والبستنة والزراعة التجميلية التي نفذتها 391.51 هكتاراً "3 ملايين و915 ألفا و100 متر مربع" إلى مساحة الرقعة الخضراء المزروعة في الإمارة خلال العام الماضي بزيادة قدرها 57 بالمائة عن 2023 لتعزز جهودها في تحقيق مستهدفات محور البيئة الحضري ضمن "إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033".