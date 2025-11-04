"نادي الفجيرة العلمي"و" الفجيرة الاجتماعية" يحتفلان بيوم العلم

الفجيرة في 3 نوفمبر/وام/ احتفل نادي الفجيرة العلمي وجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بـ" يوم العلم " وذلك برفع راية الوطن بالساحة الخارجية لمجمع مبنى جمعيات ذات النفع العام بالفجيرة بحضورسعادة سيف المعيلي مدير النادي وسعادة الدكتور محمد الحفيتي رئيس مجلس إدارة الجمعية وموظفي وأعضاء الجهتين.

تضمنت الفعالية جلسة شعرية أُقيمت في مقر جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية، قدّم خلالها عددٌ من الشعراء الشباب قصائد وطنية تغنّت بحب الإمارات وقيادتها، تعبّر عن الولاء الصادق والانتماء العميق، وتدعو بدوام الأمن والاستقرار والعز لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتبقى رايتها خفّاقة عالية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز وقال إن علم الإمارات سيظل دوما رمزا للوحدة والانتماء للوطن الغالي.