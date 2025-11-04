ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.4% خلال أكتوبر

سيئول في 4 نوفمبر/ وام/ ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا خلال شهر أكتوبر الماضي، بأسرع وتيرة منذ 15 شهرا. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء أظهرت، أن أسعار المستهلك في كوريا ارتفعت بمقدار 2.4% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ويمثل هذا أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يوليو عام 2024 عندما زاد التضخم بنسبة 2.6%. وخلال عام 2025، ظل التضخم أعلى من هدف بنك كوريا البالغ 2 % لمدة 4 أشهر متتالية حتى أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو. ثم ارتفعت أسعار المستهلك مجددا، لتظل أعلى من 2% في يونيو ويوليو، قبل أن تتباطأ إلى 1.7% في أغسطس، وشهدت مرة أخرى أكثر من 2% مسجلة 2.1% في سبتمبر. وزادت أسعار المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والثورة السمكية بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مما أضاف 0.25 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الثروة الحيوانية والثروة السمكية بنسبتي 5.3% و5.9% على التوالي. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5% خلال أكتوبر الماضي.

