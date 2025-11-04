"تريندز" شريكا بحثيا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً بحثياً، في النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، التي تنطلق غدا وتتواصل حتى 16 من الشهر نفسه في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "بينك وبين الكتاب"، وبمشاركة 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، إلى جانب مئات المفكرين والكتّاب والمترجمين والمبدعين من مختلف دول العالم، الذين سيقدمون أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

ويثري "تريندز" المعرض بنحو 500 إصدار علمي ومعرفي، يضمها جناحه، وتتنوع بين الكتب الأصيلة والمترجمة والبحوث والدراسات المتنوعة التي تغطي مجالات متنوعة، منها الاقتصاد والسياسة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن إصدارات جديدة حول الأمن السيبراني والتنمية المستدامة والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والإسلام السياسي والمناخ والبيئة والصحة، وغيرها.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن "تريندز" يعتز بكونه شريكاً بحثياً لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الجديدة، مما يدعم البحث العلمي البناء والمعرفة الهادفة، وذلك من خلال تحويل البحوث والدراسات إلى رؤى عملية وحلول تطبيقية يمكن الاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وأكد أن المعرض، باعتباره أحد أهم المحافل الثقافية والفكرية في منطقة الشرق الأوسط، يُعد منصة مثالية لتحقيق التفاعل المباشر مع الجمهور، حيث يتيح للباحثين والأكاديميين التعرف عن قرب على ردود الفعل المباشرة على أبحاثهم وفهم اهتمامات وتوجهات المجتمع، مما ينعكس على بحوثهم المستقبلية.

وأشار إلى أن المركز من خلال شراكته البحثية في النسخة الـ44 من المعرض يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الإقليمية والعالمية، عبر جلساته الحوارية وحلقاته النقاشية وورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على القضايا العابرة للحدود، خاصة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والجماعات الإرهابية والاستدامة، مما يوسع الآفاق الفكرية لأفراد المجتمع، ويسهم في إعداد جيل واعٍ وأكثر إدراكاً للأحداث المحيطة به.

من جهتها أوضحت روضة المرزوقي، الباحثة، ومديرة إدارة التوزيع والمعارض في "تريندز"، أن أجندة المركز في المعرض تتضمن توقيع 17 إصداراً جديداً من قبل باحثي وكتاب "تريندز"، كما تشمل تنظيم سلسلة من الحلقات النقاشية الشبابية واللقاءات التفاعلية ، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات البحثية والشبابية النوعية، وتدشين مجموعة من الكتب والدراسات الحديثة .