"اتحاد كتّاب الإمارات" يشارك ببرنامج ثقافي وإصدارات جديدة في "الشارقة للكتاب"

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة الــ 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري، ببرنامج ثقافي متنوع يعكس ثراء المشهد الأدبي الإماراتي والعربي، ويحتفي بالكلمة والإبداع في مختلف أشكالهما.

ويضم برنامج الاتحاد 12 فعالية تجمع بين الندوات النقدية والجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية والمنصات المفتوحة للشباب، بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء والإعلاميين والمبدعين من دولة الإمارات والدول العربية.

وتنطلق فعاليات الاتحاد غدا بجلسة تحمل عنوان "أثر المكان في الإنسان وتشكّل سمات المجتمع في الرواية الإماراتية" بمشاركة علي أبو الريش، ونادية النجار، والدكتورة هند السعدي، تليها في اليوم التالي أمسية شعرية موسيقية بعنوان "شِعر ووتر" تجمع عدداً من الأصوات الشعرية الإماراتية والعربية، يشارك فيها عبد الله السبب، نجاة الظاهري، ياسر دحي، شيخة بن خميس، بمصاحبة العازفة سمية بو خشم.

وتتوالى الفعاليات لتتناول موضوعات متنوعة منها "العربية وعائلتها اللغوية من النصوص المقدسة إلى الأدب"، بمشاركة الدكتورة مريم بيشك، والدكتور محمد تمام الأيوبي، وفاطمة كرمستجي، إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان "المسرح الإماراتي مرايا الواقع على الخشبة"، بمشاركة مرعي الحليان، ومحمد سيد أحمد، وياسر النيادي.

ويُقيم الاتحاد جلسة "انزياح النقد من القصة إلى الرواية - إضاءات على القصص الفائزة بجائزة غانم غباش 2025"، بمشاركة د. عبدالدائم السلامي، وعبير أحمد الحارثي، وأحمد لوتاه.، إضافة إلى جلسة "الطلائع الأدبية في مؤسساتنا الأكاديمية"، بمشاركة يوسف محمد، وفاطمة محمد، وضحة البلوكي، حيث يستعرض المشاركون تجاربهم في الكتابة الأدبية بين أدب الطفل وأدب الرعب والجريمة.

كما ينظم أمسية "مع الطلائع الأدبية"، بمشاركة طلاب نادي الأدب بجامعة محمد بن زايد، كل من جاسم الزعابي، وحسين الشريف، وفاطمة السري ودانة فؤاد، لتتيح الأمسية لطلبة الجامعات عرض نصوصهم والتفاعل مع الجمهور.

كما يسلط الاتحاد الضوء على قضايا معاصرة في الأدب والتقنية من خلال جلسة بعنوان "الأدب والمتلقي بين الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية"، بمشاركة سلطان السويدي، وميثاء محمد، وعائشة إبراهيم، فضلاً عن فعاليات تستعرض تجارب شعرية وسردية متميزة مثل "الشهادات الإبداعية للشعراء بين سؤال الذات والرصد النقدي" وقراءة نقدية في المجموعة القصصية "مصباح الحمام" للكاتبة لطيفة الحاج.

ويقدّم الاتحاد خلال مشاركته في المعرض هذا العام مجموعة من الإصدارات الجديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن سلسلة الإصدارات الثقافية المشتركة، وتشمل كتاب "ما وراء المعنى" للشيخة الدكتورة شما محمد خالد آل نهيان، وكتاب "مسرح سلطان بن محمد القاسمي: رؤية فنية وأبعاد دلالية" للدكتور هيثم الخواجة، وكتاب "التناص في الشعر المعاصر في الإمارات" "الطبعة الثانية - مصححة"، وكتاب "مدن المستقبل.. دبي الدخول في الحلم" للدكتور حامد يحيى حسين، إضافةً إلى رواية "دَمٌ واحد" للكاتب ظاعن شاهين.

كما تتضمن الإصدارات الحديثة، كتاب "المسرح في الإمارات بين الفكرة والفرجة قراءات ومطالعات نقدية" للكاتب ظافر جلود، وكتاب يحمل عنوان "الأبعاد الخمسة: تأملات في الفن البصري المعاصر" للكاتبة هدى سعيد الظهوري ، وكتاب "ومضات من المسرح الإماراتي: رؤية الواقع والحلم" للدكتور هيثم الخواجة، بالإضافة إلى إصدار خاص بالأعمال الفائزة بجائزة غانم غباش للعام الجاري.

وقالت مريم الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المسؤولة الثقافية في الاتحاد، إن مشاركة الاتحاد في معرض الشارقة الدولي للكتاب؛ تعزز الهوية الثقافية الوطنية وتمنح أصوات الأدباء منصة دولية للتبادل الفكري.