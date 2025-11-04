"الأوركسترا الوطنية" تبدأ تدريباتها في رحلة موسيقية تجمع مواهب الإمارات والعالم

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تدريباتها في أبوظبي بمشاركة نخبة من الموسيقيين من الإمارات والعالم، لتعبر عن صوت متفرد يمثل هوية الدولة، ويعكس تنوعها الثقافي وتطلعاتها المستقبلية.

وقد تأسست الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وبقيادة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت عملية الاختيار إجراء سلسلة شملت أكثر من 250 من تجارب الأداء، تم على إثرها اختيار 70 موسيقياً بدوام كامل و30 مغنياً بدوام جزئي، وذلك بعد مرحلة تجارب الأداء التي استقطبت أكثر من 3200 طلب مشاركة.

ويشهد الموسم الافتتاحي عروضاً في الإمارات السبع، ما يتيح تقديم الموسيقى الأوركسترالية لمجتمعات وشرائح جديدة كلياً ولأول مرة في تاريخ الدولة.

وتعد هذه الحفلات الموسيقية تجسيداً لرسالة الأوركسترا الهادفة إلى جعل الموسيقى صوتاً وطنياً مشتركاً، يربط بين المجتمعات ويحتفي بالإبداع والتميز الثقافي.

وتشكل الأوركسترا مؤسسةً وطنية تعكس في جوهرها رؤيةً طموحةً مستندةً إلى قيم المجتمع، والشمولية، والإلهام، وتتمثل مهمتها الأساسية في الاحتفاء بالتراث الموسيقي لدولة الإمارات، والربط بين مختلف الثقافات، وإلهام الجيل الجديد من الموسيقيين والجمهور على حدّ سواء.

وتعكس الأوركسترا الوطنية التزام دولة الإمارات بدعم القطاعات الثقافية والإبداعية، وتأهيل جيلٍ جديد من المواهب الفنية.

كما تسهم في تحقيق ركيزة "المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً" الواردة في رؤية نحن الإمارات 2031، بما يعزز قيم الترابط المجتمعي، ويُرسي هوية وطنية مشتركة من خلال الثقافة.

وبصفتها منصةً وطنية للتميّز الفني، فإنها تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي لدولة الإمارات، وتقديم الموسيقى الراقية للجمهور في جميع إمارات الدولة.

وتدعم الأوركسترا الوطنية أيضاً أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، ما يعزز دور الفنون في تحقيق التنمية المستدامة وتوثيق الروابط الاجتماعية.

كما تسعى إلى استثمار عروضها وشراكاتها المميزة لدعم الإبداع، وتعريف العالم بالتراث الثقافي لدولة الإمارات.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "تمثل الأوركسترا الوطنية رمزاً لهوية لدولة الإمارات، وتعكس اعتزازنا بجذورنا وانفتاحنا على العالم، وإدراكنا لأهمية تعزيز الإبداع وعلاقات التعاون، ومع انطلاقة تدريبات الأوركسترا، تتجلى ملامح مسيرة ثقافية ملهمة جديدة لدولة الإمارات، إلى جانب تقديم الموسيقى الراقية في الإمارات السبع".

وتقدم الأوركسترا الوطنية، بقيادة المدير الفني وقائد الأوركسترا أمين قويدر، موسيقى معاصرة تجمع بين الطابع العربي والغربي، لتعكس تراث الدولة وتطلعاتها المبتكرة لتشكيل هوية موسيقية مميزة.

وقال أمين قويدر، إن الأوركسترا توحد الجمهور والموسيقيين من خلفيات متنوعة عبر لغة الموسيقى العالمية، ونلمس تفاعلاً إبداعياً فريداً يعكس التنوع والانفتاح الثقافي للإمارات.

وتواصل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات على مدار الأِشهر المقبلة استعداداتها الخاصة بموسمها الافتتاحي، مع إبرام شراكات مميزة مع مؤسسات وفنانين عالميين، وتعكس عروض الموسم الافتتاحي الهوية الفريدة لدولة الإمارات، للمساهمة في إبراز التنوع الثقافي فيها عبر الفن الموسيقي.