فريق طبي صيني يجري عملية جراحية للعيون عن بعد يزيد عن 4000 كم باستخدام روبوت

قوانغتشو في4 نوفمبر/ وام/ أجرى فريق طبي صيني حراجة عيون باستخدام روبوت متصل بشبكة الجيل الخامس لعلاج مريض على بعد يزيد عن 4000 كيلومتر.

وتم إجراء الجراحة، التي كانت عبارة عن حقن في شبكية العين، يوم "الأحد" الماضي من قبل جراحين في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين، وذلك من خلال التحكم في ذراع روبوتية في مستشفى في مدينة أورومتشي حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية.

ومثّلت الجراحة التي تمت بدقة تصل إلى مستوى الميكرونات، خطوة بارزة لتحقيق الاستفادة من التكنولوجيا لسد فجوة الموارد الطبية بين المناطق الساحلية المتقدمة والمناطق النائية بالبلاد.

وبعد أن وضع الروبوت في أورومتشي الإبرة المجهرية على عين المريض، قام الجراحون في قوانغتشو بالتحكم فيه عن بعد، حيث وجهوا الإبرة إلى سطح الشبكية وثقبوها بعمق محدد مسبقًا ومن ثم قاموا بحقن الدواء.

واستغرقت الجراحة أقل من سبع دقائق فقط، وكانت شبكة الإنترنت مستقرة واستجاب الروبوت بشكل سلس بدون أي ارتعاش.

ويعد الحقن تحت شبكية العين تقنية جراحية مجهرية دقيقة تستخدم لاستعادة الرؤية في حالات الاضطربات المسببة للعمى مثل التنكس البقعي.

من جانبه قال قائد الجراحة من مركز تشونغشان للعيون التابع لجامعة صن يات - سن في مدينة قوانغتشو لين هاو تيان: إن هذه الجراحة السريرية تمثل قفزة نوعية من الإمكانية إلى التطبيق العملي في مجال جراحة العيون عالية الدقة عن بعد في الصين.