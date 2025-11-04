اتحادا الإعلاميين والمبدعين العرب يشاركان في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

الدوحة في 4 نوفمبر/ وام/ يشارك وفدا اتحاد الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب، بصفتهما عضوين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تنظمها الأمم المتحدة، وتستضيفها دولة قطر هذا العام خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشخصيات رفيعة المستوى من مختلف بلدان العالم.

ويترأس وفدا الاتحادين، الإعلامي الدكتور أحمد نور، وتشارك من اتحاد المبدعين العرب، الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب، والدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام مساعد شؤون المرأة باتحاد المبدعين العرب، فيما يشارك من اتحاد الإعلاميين العرب كلا من الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب من السعودية، والدكتورة نجلاء الدوخي مدير الاتصال الحكومي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عضو الاتحاد وممثلته لدى الأمم المتحدة.

من جانبه أكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب، أن الجلسة الافتتاحية ستُعقد بحضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف أن القمة تتناول آليات تفعيل إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية الذي يقوم على عشرة التزامات محورية، أبرزها تعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، ودعم المشاركة المجتمعية، وترسيخ التنمية المستدامة المرتكزة على الإنسان.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس دور المنظمات العربية والإعلام العربي كشريك فاعل في صياغة السياسات العالمية المعنية بقضايا الإنسان والرفاه الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، انطلاقًا من رؤية "الإنسان أولًا".

وأعلن أن جدول أعمال القمة يتضمن جلسة لاتحاد المبدعين العرب بعنوان: "المدارس الرقمية المستدامة" والتي ستكون منبرا دوليا لإطلاق نظام منهج تعليمي متكامل يستشرف رؤية التعليم في المستقبل، يجمع بين ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور نور أن مشاركة الاتحادين تأتي ترسيخًا لدور الإعلام والإبداع الثقافي في دعم الحوار الدولي وصناعة السياسات، وتعزيز حضور المنظمات الدولية العربية والمجتمع المدني في المحافل العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج وشراكات جديدة مع الأمم المتحدة لدعم التحول الرقمي والتعليم والتنمية الاجتماعية المستدامة في الوطن العربي.

ويترأس جلسة اتحاد المبدعين العرب، الدكتور أحمد نور، ويشارك كمتحدثين وأصحاب رؤى منهجية تساهم في صياغة هذا المحتوى التعليمي المتميز، كل من الدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام مساعد شؤون المرأة بالاتحاد من مصر، والأستاذ الدكتور نبيه عبد المجيد بروفسور السلامة الرقمية وعضو الاتحاد وممثله لدى الأمم المتحدة من الأردن، والبروفيسور عادل المسيري بروفيسور الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، وعضو الاتحاد وممثله لدى الأمم المتحدة من أمريكا، فيما تدير الجلسة الدكتورة نرمين سليم ، الأمين العام لاتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة.

وتستضيف الجلسة نخبة من أعضاء الاتحاد، وهم الدكتورة سحر البرعي من مصر، وسوزان جاد الله من الأردن، وخلود سعدو رئيس جمعية جذور للتنمية من سوريا، ونيثان جولدن من الولايات المتحدة الأمريكية، وطارق يحيى من مصر.

وتبزر الدور الإستراتيجي للمناهج التعليمية في نشر وعي الاستدامة البيئية والتعامل مع تغيير المناخ، وتعزيز مهارات السلامة الرقمية، إضافة إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية بما يساهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول وقادر على مواكبة المستقبل، إضافة الى رؤى تعليمية جديدة من شأنها مواكبة التسارع التكنولوجي الحديث.