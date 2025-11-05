ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا إلى 428.8 مليار دولار خلال أكتوبر

سيئول في 5 نوفمبر/ وام/ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لجمهورية كوريا للشهر الخامس على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، وفق بيانات بنك كوريا المركزي الصادرة اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 428.82 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 6.8 مليار دولار عن الشهر السابق له.

وقال البنك المركزي، إن الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد الاستثمار والإصدار الجديد لسندات تثبيت سعر الصرف المقومة بالعملة الأجنبية.

وانخفضت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 460 مليون دولار إلى 377.96 مليار دولار في نهاية أكتوبر لتشكل 88.1% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي.

وارتفعت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 7.4 مليار دولار إلى 25.94 مليار دولار، بينما بلغت حقوق السحب الخاصة 15.71 مليار دولار.

وظلت سبائك الذهب عند 4.79 مليار دولار بدون تغيير.

وانخفض وضع الاحتياطي للبلاد لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 80 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه إلى 4.41 مليار دولار في نهاية أكتوبر.

وكانت كوريا في المركز التاسع عالميا في نهاية سبتمبر من حيث حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وتصدرت الصين القائمة وتلتها اليابان وسويسرا وروسيا والهند، وفقا لبنك كوريا المركزي.