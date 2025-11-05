"تريندز" وكامبريدج للذكاء الاصطناعي يطلقان برنامجا تدريبيا لتمكين الشباب في الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن شراكة معرفية مع "كامبريدج للذكاء الاصطناعي"، لتقديم برنامج صيفي مكثف في جامعة كامبريدج، بهدف إعداد الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي لطلبة دولة الإمارات ودول الخليج.

ويُنظم البرنامج عبر "معهد تريندز الدولي للتدريب"، ويستهدف الطلبة المتميزين في المرحلة الثانوية من 16 إلى 18 عاماً من أبناء دولة الإمارات ودول الخليج، ممن يمتلكون شغفاً بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويطمحون إلى المساهمة في تطوير حلول معرفية وتقنية تخدم مستقبل المنطقة والعالم.

ويتيح البرنامج، الذي يُقام على مدار عشرة أيام في حرم جامعة كامبريدج خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، تجربة تعليمية متكاملة تشمل محاضرات وورش عمل يقودها أكاديميون وخبراء من جامعة كامبريدج، بجانب زيارات ميدانية لمعامل وشركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يتضمن البرنامج جلسات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول، وأنشطة عملية لتصميم حلول تقنية مبتكرة ضمن مشروع تخرج يُعرض في ختام البرنامج.

وأكد سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في نقل الخبرة الأكاديمية العالمية إلى المنطقة، وتوفير فرص تعلم ومعايشة فريدة للطلبة في بيئة جامعية عريقة، مصممة وفق معايير عالمية.