"اتحاد الكرة" يعلن قائمة المنتخب المشاركة في الدورالإقصائي المؤهل لكأس العالم

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، قائمة المنتخب المشاركة في الملحق الآسيوي – الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي، يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، وكذلك يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه في استاد البصرة الدولي بالعراق.

وتضم القائمة كلا من اللاعبين خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وربين فيليب، وريتشارد أكونور، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، ومحمد ربيع، ويحيي نادر، وعبد الله رمضان، ولوان بيريرا، وماجد راشد، وجاستون سواريز، ونيكولاس خمينيز، وعلي صالح، وحارب عبدالله، ويحيي الغساني، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وكايو كانيدو، وسلطان عادل، ومحمد عوض الله.