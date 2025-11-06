"مترو دبي" يرتقي بالتشغيل الذكي من خلال ربط المراكز التشغيلية

دبي في 5 نوفمبر/ وام/ حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نقلة نوعية في تشغيل مترو دبي عبر ربط مركز التحكم التشغيلي بمركز التحكم الهندسي بما يعزز مرونة التشغيل وكفاءة الاستجابة ويأتي انسجاما مع أهداف خطة الهيئة الإستراتيجية 2030 لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين عالمياً.

وأكد حسن المطوع مدير إدارة تشغيل القطارات أن هذا التكامل أسهم في تقليص زمن الاستجابة للأعطال وتبسيط إجراءات استعادة الخدمة بنسبة تصل إلى 80% عبر إرسال إشعارات الأعطال لحظيا ورفع كفاءة فرق الاستجابة الأولية وتوحيد الإجراءات التشغيلية.

كما وفرت لوحات المعلومات الموحدة رؤية شاملة للحالة التشغيلية والفنية، مكنت من الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بفعالية ما انعكس إيجاباً على أداء العمليات وتحسين التواصل الداخلي والخارجي.

وأشار المطوع إلى أن التكامل في البيانات ساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وعزز الابتكار والسلامة ويدعم الربط مع مركز القيادة والمراقبة المؤسسي للتصعيد الفوري عند الحاجة.

وأكد أن الربط شمل تدريبا مشتركا للكوادر وتوحيد قنوات التواصل مع الشركاء بما يعزز مكانة مترو دبي كعمود فقري للنقل العام، ويرسخ ريادة الإمارة في التنقل الذكي والمستدام.