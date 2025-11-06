الفجيرة تحيي فن المنمنمات العربي

الفجيرة في 5 نوفمبر/ وام / أحيت مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة فن المنمنمات العربي من خلال برنامج ثقافي بعنوان "إقامة فنية متخصصة في فن المنمنمات" يهدف إلى إبراز جماليات المدرسة العربية في هذا الفن وإظهار تفردها في الدمج بين الخط العربي والزخرفة الدقيقة والتصوير المصغر كواحدة من أبرز المدارس التي تعكس العمق الثقافي والإبداعي للفنان العربي.

وتستمر الإقامة الفنية لمدة ثلاثة أسابيع وتشمل ورش عمل ودورات تدريبية لجميع الفئات العمرية بإشراف نخبة من الفنانين المتخصصين في الخط والزخرفة والمنمنمات بهدف تنمية المواهب الشابة وصقل مهاراتهم الفنية وتعريفهم بأساليب المدرسة العربية في هذا الفن الراقي.

ويركز البرنامج على إبراز جمالية الخط العربي وتكامله مع التكوينات الزخرفية والمنمنمات، وتقديم أعمال فنية تعكس روح الإبداع العربي، وتمزج بين الأصالة والتجديد، مع إبراز الحس الجمالي في الخطوط والتفاصيل والزخارف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الفجيرة الثقافية الهادفة إلى إحياء المدرسة العربية في الفنون الجميلة وتعزيز حضورها في المشهد المعاصر بما يعزز مكانة الإمارة كمركز للإبداع الفني ووجهة رائدة للحراك الثقافي في دولة الإمارات.