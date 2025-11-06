ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن بولاية كنتاكي الأمريكية إلى 12 شخصًا

كنتاكي في 6 نوفمبر /وام/ ارتفع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الشحن التابعة لشركة "يو بي إس" الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي بولاية كنتاكي الأمريكية إلى 12 شخصًا.

وأفاد مسؤول اتحادي أمريكي، بأن النار اشتعلت بالجناح الأيسر للطائرة وأن أحد محركاتها سقط قبل أن تتحطم وتنفجر عقب إقلاعها، في حادث مأساوي خلّف 12 ضحية بينهم طفل.

وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مزيد من الضحايا في الحادث الذي وقع في منشأة "وورلدبورت" التابعة لشركة "يو بي إس" في لويفيل؛ إذ التهمت النيران الطائرة الضخمة وانتشرت إلى عدد من المباني المجاورة.

