ارتفاع مؤشر أسعار السلع الأساسية في الصين لستة أشهر متتالية

بكين في 6 نوفمبر /وام/ أظهرت بيانات صادرة عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، يوم أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار السلع الأساسية في الصين بلغ 113.2 نقطة في شهر أكتوبر، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.2% على أساس شهري، مواصلا بذلك ارتفاعه للشهر السادس على التوالي.

ووفقا للبيانات التفصيلية، واصل مؤشر أسعار المعادن غير الحديدية ارتفاعه مسجلا 136.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أسعار الموارد المعدنية إلى 70.9 نقطة مخالفا منحى التراجع.

وأظهرت البيانات أنه من بين 50 سلعة رئيسية خاضعة للرقابة من قبل الاتحاد، شهدت أسعار 16 سلعة، أي نسبة 32% من إجمالي السلع، ارتفاعا على أساس شهري في شهر أكتوبر. وجاءت الزيادة الأكبر في أسعار النحاس الكهربائي وورق الكرتون المموج وفحم الكوك.

وقال محللون، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه العديد من عوامل عدم اليقين، وإن أسعار بعض السلع الأساسية في قطاعات معينة ما زالت عند مستويات منخفضة، مشيرين إلى أن تعزيز اتجاه التعافي الاقتصادي يتطلب مواصلة رفع جودة وكفاءة تداول السلع الأساسية وخفض تكاليفه، وإطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي بشكل أكبر.

