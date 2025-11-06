"أدنوك للإمداد والخدمات" تنضم إلى مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" اليوم، عن اختيار أسهمها للإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، الذي يتتبع الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولةً من الأسواق الناشئة؛ حيث من المقرر أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا الإنجاز عقب الطرح الثانوي الناجح الذي نفذته "أدنوك" في أغسطس الماضي على أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم "317 مليون دولار"، والذي أسهم في زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22% تقريباً، وأدى إلى زيادة متوسط ​​حجم التداول اليومي بأكثر من أربعة أضعاف.

كما أسهم هذا الطرح في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين للشركة، الأمر الذي مهّد الطريق لزيادة الظهور في المؤشر.

وشهدت عملية الطرح تغطية تفوق المعروض بنحو سبع مرات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة، ليجسد ثقة المستثمرين الراسخة في توجه الشركة الإستراتيجي، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستقبلية. وقد تم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة بنسبة 3.33%.

ووفقاً لتقديرات الوسطاء، فإن من المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى المؤشر إلى جذب تدفقات نقدية تزيد عن 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، ما يحسّن سيولة السهم ويسهل إمكانية الوصول إليه من قبل المستثمرين العالميين.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، إن إدراج أسهم الشركة في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" يمثل تأكيداً قوياً على النقلة النوعية التي حققتها لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المستثمرين المتنامية ويُعزز الوصول إلى رأس المال الدولي، ويدعم إستراتيجية الشركة لتوسيع نطاق عملياتها، وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق عوائد مجزية طويلة الأجل لمساهميها.

وأضاف أن "أدنوك للإمداد والخدمات" ستصبح، مع هذا الإدراج، الشركة الرابعة ضمن مجموعة "أدنوك" التي تدرج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، لتنضم إلى "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، ما يعزز الحضور المتنامي لـ"أدنوك" في أسواق رأس المال العالمية.

وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" منذ طرحها العام الأولي، عائداً إجمالياً للمساهمين يقارب 200%، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وعلاوةً على ذلك، يحافظ جميع المحللين الثمانية عشر الذين يغطون الشركة حالياً على توصياتهم بشراء سهم "أدنوك للإمداد والخدمات"، مما يعكس ثقة السوق الراسخة بأداء الشركة المالي والإستراتيجي.