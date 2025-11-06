"ثقافة وسياحة أبوظبي" تُعزز تعاونها مع "أماديوس" لدعم النمو المستدام لقطاع السياحة بالإمارة

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن تجديد وتعزيز تعاونها مع "أماديوس"، المزود العالمي لحلول وتقنيات السفر، دعماً للنمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي في لندن.

ويهدف هذا التعاون، من خلال "أماديوس ديجيتال ميديا"، إلى زيادة عدد زوار أبوظبي عبر منصات "أماديوس" بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالعام السابق، ويشهد إطلاق حملات رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستهدف الزوار المحتملين الباحثين عن وجهات عطلاتهم المقبلة، مع تركيز خاص على جمهور جديد من المسافرين الذين لم يسبق لهم زيارة الإمارة.

وتوفر هذه المبادرة جسوراً للتواصل المباشر مع جمهور أكبر وأكثر تنوعاً، ورفع مستويات حجوزات العطلات في أبوظبي، بما يُسهم في تنشيط أعمال الشركاء في قطاع السياحة في الإمارة، بما في ذلك المنشآت الفندقية ووكلاء السفر.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن الشراكة الممتدة مع أماديوس تحقق نتائج إيجابية عديدة، حيث تمنح الدائرة منصة فعالة لتسليط الضوء على تنوع تجارب أبوظبي الثقافية والسياحية المُلهمة، وتقديمها للمسافرين في أنحاء العالم.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لإستراتيجية أبوظبي السياحية 2030؛ حيث تسعى إلى توظيف تقنيات "أماديوس" وحضورها في الأسواق الدولية، لاستقطاب المزيد من الزوار، وتعزيز الوعي بأبوظبي كوجهة استثنائية في أسواق جديدة واعدة.

ويتضمن التعاون تنظيم حملات مدروسة تُركز على مخاطبة شرائح متنوعة من المسافرين، وتعريفهم بالإمارة، وإرثها الثقافي العريق، ومعالمها وتجاربها العائلية الرائعة، وما توفره من مغامرات فريدة وشواطئ خلابة.

وقال جان تيسيرا، رئيس قسم الحسابات والعمليات العالمية للوجهات السياحية في قطاع الضيافة بشركة "أماديوس"، إن التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يجسد التزام الجانبين برسم ملامح مستقبل قطاع السفر بالاعتماد على التحليلات المستندة إلى البيانات والتقنيات المبتكرة.

وأضاف أن الجمع بين تقنيات "أماديوس" ومعرفتها المتعمقة بالأسواق ورؤية الدائرة، يعزز الارتقاء بدقة وكفاءة أساليب التواصل مع الزوار، بما يتيح المجال لتصميم تجارب تتماشى مع اهتماماتهم وتفوق توقعاتهم، وأن هذا التعاون يمهد الطريق لمشاركة أبوظبي مع جمهور أكبر، بالتزامن مع ترسيخ معايير جديدة للتميّز السياحي، بما يضمن تقديم تجارب استثنائية "لا تُنسى" تلبي تطلعات المسافرين الدوليين.

ويأتي تجديد التعاون بين الدائرة و"أماديوس" امتداداً لسجل حافل بالحملات التسويقية المشتركة الناجحة على مدار السنوات الماضية، والتي أسهمت في زيادة عدد زوار الإمارة، وترسيخ مكانتها على خريطة الوجهات العالمية الرائدة.