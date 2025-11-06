"مزاينة سويحان" في مهرجان الظفرة تستقطب 2402 مالكا للإبل الأصيلة

أبوظبي في 6 نوفمبر /وام/ شهدت مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ"19"، والتي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث، في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري، مشاركة 2402 مالكا للإبل الأصيلة من المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل من ست دول خليجية وعربية هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية.

واستمرت منافسات المزاينة لمدة ثمانية أيام، وذلك ضمن 76 شوطاً خصصت لها 730 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليونا و450 ألف درهم، وتوزعت الأشواط بين الإبل المحليات "38 شوطاً" والمجاهيم "32 شوطاً" والمهجنات الأصايل "6 أشواط"، وشملت جميعها 6 فئات عمرية، "مفاريد، وحقايق، ولقايا، وإيذاع، وثنايا، وحول".

واستقطبت المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، أكثر من 24 ألف زائر من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية والسياح الذين توافدوا لمتابعة المنافسات والاطلاع على جوانب من التراث ضمن موسم مزاينات الإبل في أبوظبي.

ويستعد ملاك الإبل للانتقال إلى المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، "مزاينة رزين" والتي تقام منافساتها في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، ثم المحطة الثالثة "مزاينة مدينة زايد" في الفترة من 13 إلى 20 ديسمبر المقبل، وتختتم المزاينات بالمحطة الرابعة والأخيرة "مزاينة مهرجان الظفرة" في الفترة من 3 إلى 22 يناير 2026.