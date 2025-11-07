"الأمن السيبراني" يحذر من فيديوهات وصوتيات "التزييف العميق"

أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات مزيفة يتم إنشاؤها بتقنيات "التزييف العميق - Deep Fake"، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور وبث رسائل غير حقيقية.

وأوضح المجلس أن تقنيات "التزييف العميق" تشهد انتشاراً متسارعاً مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين ثم توليد فيديوهات وصوتيات مقلدة بدقة عالية يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.

وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر "التزييف العميق" يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي وحماية سمعة الرموز الوطنية والمؤسسات الرسمية في دولة الإمارات.

وأضاف المجلس: أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وذلك لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني.