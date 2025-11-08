موسكو تعلن صد 79 مسيرة .. وكييف تبلغ عن ضربات روسية طالت البنية التحتية للطاقة

موسكو - كييف في 8 نوفمبر / وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 79 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات، بينها 36 فوق روستوف و10 فوق بريانسك، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

في المقابل، أفادت مصادر أوكرانية بوقوع هجمات روسية، ونقل موقع وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن أوليه كيبر، رئيس إدارة ولاية أوديسا، قوله إن هجوما بطائرات مسيرة مساء الجمعة استهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في جنوب المنطقة وألحق أضرارا بها، دون تسجيل إصابات.

وأفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، صباح السبت، باندلاع حرائق في سيارات بمنطقة بيشيرسك بالعاصمة نتيجة هجوم، بينما تحدثت "أوكرينفورم" أيضا عن تضرر مبنى متعدد الطوابق وإصابة أشخاص في دنيبرو جراء هجوم بمسيرة روسية.

وميدانيا، صرح الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو لوكالة تاس بأن القوات الروسية وصلت إلى الأطراف الشرقية لمدينة كراسني ليمان في دونيتسك.

وأشار ماروتشكو إلى خوض اشتباكات عنيفة قرب بلدتي دروبيشيفو وستافكي، متوقعا بدء معارك مباشرة داخل أحياء المدينة "في القريب العاجل"، وذلك بعد اختراق الدفاعات الأوكرانية شرقي المدينة في الأيام القليلة الماضية.

-خلا-