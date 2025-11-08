ترامب يمنح المجر إعفاء من عقوبات النفط الروسي

واشنطن في 8 نوفمبر/ وام / منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على شراء النفط والغاز الروسيين، وذلك عقب اجتماع بينهما أمس في البيت الأبيض.

وتباينت التقارير حول مدة هذا الإعفاء؛ فبينما أكد أوربان للصحفيين (وفقا لوكالة الأنباء المجرية "ام تي اي") ووزير خارجيته بيتر سيارتو (على منصة "إكس") أن الإعفاء "كامل وغير محدود"، نقلت مصادر إعلامية أمريكية بينها شبكة "سي إن إن" ووكالة "فرانس برس" عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده أن الإعفاء "لمدة عام واحد فقط".

وبرر ترامب هذا الإجراء، في حديث للصحافيين، بأن المجر "دولة مغلقة ولا بحر لديها"، مما يجعلها مضطرة للاعتماد على خطوط الأنابيب والنفط والغاز الروسيين.

وفي المقابل، ذكر المسؤول بالبيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" أن المجر تعهدت بشراء غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة بقيمة 600 مليون دولار.

ويأتي هذا الإعفاء الأمريكي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عزمه ضمان "عدم وجود نفط روسي في أوروبا"، منتقدا محاولات المجر الاحتفاظ بوارداتها عبر خط أنابيب "دروجبا".

وأشار زيلينسكي إلى أن صادرات الطاقة الروسية تشكل مصدرا مهما لتمويل موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

