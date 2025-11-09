اقتصاد كوريا الجنوبية يتعافى بشكل طفيف رغم تباطؤ نمو الصادرات

سيؤول في 9 نوفمبر /وام/ آظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تحسن طفيف مدفوعا بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من استمرار التباطؤ في قطاع البناء وتباطؤ نمو الصادرات.

وأفاد معهد التنمية الكوري، في تقييمه الاقتصادي الشهري الأخير، بأن الاقتصاد يتحسن قليلا، مدفوعا بالاستهلاك، على الرغم من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ نمو الصادرات.

وأشار تقرير للمعهد بثته وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي المحرك الرئيسي لشحنات البلاد إلى الخارج، ظلت قوية، محذرا في الوقت ذاته من أن الزخم الإيجابي

قد يضعف بسبب تأثير الإجراءات الجمركية الأمريكية.

ووفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يرجع إلى حد كبير، إلى

قوة الطلب على أشباه الموصلات.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق لشهر أكتوبر، بينما انخفضت صادرات معظم السلع الأخرى بسبب نقص أيام العمل الناجم عن عطلة تشوسوك الممتدة التي وقعت في هذا الشهر من هذا العام.

كما سجل رقم أكتوبر تباطؤا عن الارتفاع الذي بلغ 7ر12% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وأشار معهد التنمية الكوري إلى أنه: "على الرغم من تحسن الظروف التجارية جزئيا مع إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن حالة عدم

اليقين لا تزال قائمة".

-خلا-