"تريندز" يطلق 7 إصدارات بحثية جديدة في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 9 نوفمبر /وام/ أطلق مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات سبعة إصدارات بحثية ومعرفية جديدة خلال مشاركته في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يشارك فيه كشريك بحثي، مؤكداً التزامه بدعم البحث العلمي ومواكبة التحولات التكنولوجية والفكرية.

وتتناول الإصدارات الجديدة عدداً من القضايا المعاصرة، منها الأزمات الإعلامية الرقمية، والإرهاب الإلكتروني، وفلسفة النقد الإعلامي، وبناء الأنظمة التعليمية المرنة، وتأثير جماعة الإخوان المسلمين في الاستقرار الإقليمي والدولي، وأثر الذكاء الاصطناعي في تنمية المواهب، وهندسة التطرف عبر الإنترنت.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن هذه الإصدارات تمثل إضافة نوعية للمكتبة البحثية العربية والعالمية، مشيراً إلى أنها تستند إلى منهجية علمية رصينة وتحليل موضوعي يجعلها مراجع موثوقة للباحثين والأكاديميين، كما تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا العالمية الراهنة.

ويشارك "تريندز" في المعرض بجناح مبتكر يوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لعرض نتاجه البحثي وخدماته الاستشارية والتدريبية، إلى جانب خريطة تفاعلية لمكاتبه الخارجية وشراكاته مع مراكز الفكر حول العالم