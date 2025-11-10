أسبوع أبوظبي للتحدي.. عاصمة النزال العالمي تواصل ترسيخ ريادتها

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ تحول أسبوع أبوظبي للتحدي إلى أبرز الأحداث على أجندة الفعاليات الرياضية العالمية التي تجذب أنظار عشاق الفنون القتالية من مختلف القارات، مما عزز من مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضات النزال.

وتحولت أبوظبي، منذ انطلاق الشراكة مع منظمة "يو إف سي" في عام 2010، تدريجيا إلى مركز دولي لهذه الرياضة، مستضيفة أكثر من 20 بطولة، وفي دلالة على نجاح المشروع المشترك شهد عام 2023 تمديد الشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومنظمة يو إف سي حتى عام 2028، وبموجب الاتفاقية، تنظم "يو إف سي" بطولة رئيسية واحدة تضم نزالاً على اللقب سنوياً في أبوظبي، إلى جانب استضافة فعالية ليلة النزال من يو إف سي كل عام.

ونجحت أبوظبي في تأسيس منظومة متكاملة لتطوير رياضات النزال، ودعم المواهب الناشئة داخل الدولة وخارجها، وبفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متقدمة ومبادرات نوعية للشباب، أصبحت أبوظبي نموذجاً عالمياً في الجمع بين تنظيم البطولات الكبرى، ورعاية الأجيال الجديدة من الرياضيين في آن واحد.

وشهدت نسخة هذا العام من أسبوع التحدي في شهر أكتوبر الماضي، مجموعة من أبرز البطولات وفي مقدمتها بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان، التي احتضنتها الاتحاد أرينا وسط حضور جماهيري ضخم.

وسجلت البرازيلية ماكنزي ديرن إنجازاً تاريخياً عندما حسمت النزال على لقب وزن القشة بفوزها على مواطنتها فيرنا جانديروبا لتصبح أول امرأة تفوز بلقب يو إف سي في أبوظبي و الشرق الأوسط.

وشهدت المنافسات نزالا قويا جمع توم أسبينال وسيريل جان وقد انتهى بالتعادل السلبي بعد مواجهة قوية ومتكافئة حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظة الأخيرة.

وتميزت البطولة بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، من بينهم عمر نورمحمدوف، وماريو باوتيستا، وألكسندر فولكوف، وجايلتون ألميدا، وعزمات مورزاكانوف، وأليكسندر راكيتش، إلى جانب مشاركة عربية لافتة تمثلت في النجم الفلسطيني عبد الكريم السلوادي الذي خاض نزالاً قوياً أمام البرازيلي ماتيوس كاميلو في فئة الوزن الخفيف، والمصري حمدي عبدالوهاب الذي واصل مسيرته التاريخية كأول رياضي مصري يشارك في بطولات "يو إف سي" بمواجهة كريس بارنيت في فئة الوزن الثقيل.

كما شهد أسبوع أبوظبي للتحدي عودة قوية لبطولة باور سلاب التي قدمت للجمهور تجربة حافلة بالحماس والإثارة في سبيس 42 أرينا، وفي نسخة VET باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي، تمكن وولفرين من الدفاع عن لقبه في الوزن خفيف الثقيل بعد تغلبه على آلان "ذا كريبتونيان" كلينجبيل بقرار منقسم في الجولة الإضافية الحاسمة، إذ أصبح هذا النزال الأول من نوعه في تاريخ البطولة الذي يُحسم عبر جولة إضافية، ما منحه طابعاً تاريخياً غير مسبوق.

وضمن فعاليات الأسبوع، أقيمت النسخة الدولية الـ 64 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة بتنظيم من شركة بالمز الرياضية في مركز أدنيك، إذ توج الصومالي محيي الدين أبوبكر بلقب النزال الرئيسي في وزن الذبابة بعد فوزه على البرازيلي ريبيروبقرار الحكام.

وفاز الأذربيجاني أساف شاربوف على الأنجولي ديمارتي بالاستسلام في الجولة الثالثة، فيما تم إلغاء النزال على لقب وزن الخفيف بين الروسي عمرو محمدوف والأرميني مارتون ميزهلوميان بسبب مرض الأخير.

وأكد سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن العاصمة أصبحت اليوم منصة عالمية تتيح للرياضيين استعراض مهاراتهم وتمنح الجمهور فرصة متابعة أبرز البطولات.

وأضاف أن الشراكة الراسخة ما بين الدائرة و "يو إف سي" تستهدف جعل العاصمة أبوظبي مركزاً للفنون القتالية على مستوى العالم، مؤكدا مواصلة دعم الرياضيين وتعزيز مكانة الإمارة موطنا عالميا للرياضة والثقافة والسياحة.

بدوره، أكد فرانك لاميسيلا، الرئيس التنفيذي لباور سلاب أن مستوى المنافسات في أسبوع أبوظبي للتحدي، يؤكد الاهتمام الكبير بهذه الفعالية، وحجم انتشار اللعبة عالمياً، لافتا إلى الحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الرسمي من أجل إظهار أسبوع أبوظبي للتحدي في أفضل صورة.

وقال المقاتل المصري حمدي عبد الوهاب: "المشاركة في أبوظبي كانت تجربة مميزة بكل المقاييس من حيث التنظيم العالمي، والحضور الجماهيري الغفير، معربا عن اعتزازه بأن يكون أول مصري ينافس في "يو إف سي" من أرض الإمارات.