الإعصار فونج وونج يخلف قتيلين و1.4 مليون نازح في الفلبين

مانيلا في 10 نوفمبر/ وام/ ابتعد الإعصار فونج وونج عن شمال غرب الفلبين، اليوم "الاثنين"، بعد أن تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية، وأدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مقاطعات بأكملها، ومن المتوقع أن يتجه نحو الشمال الغربي باتجاه تايوان.

وانتقل أكثر من 1.4 مليون شخص إلى ملاجئ الطوارئ قبل وصول الإعصار إلى اليابسة.

وضرب فونج وونج اليابسة في مقاطعة أورورا الشمالية الشرقية ليل أمس الأحد باعتباره إعصارًا عملاقًا برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب خبراء الأرصاد فقد ضعفت العاصفة أثناء اجتياحها للمقاطعات الشمالية الجبلية والسهول الزراعية ليلًا، قبل أن تبتعد عن مقاطعة لا يونيون متجهة نحو بحر الصين الجنوبي.

واجتاح الإعصار شمالي البلاد بينما لا تزال الفلبين تتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار كالمايجي، الذي أودى بحياة 224 شخصًا على الأقل في المقاطعات الوسطى يوم "الثلاثاء" الماضي قبل أن يضرب فيتنام.