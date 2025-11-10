المعرض الفني الطلابي "وطني إبداعي" ينطلق 12 نوفمبر

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ تنطلق فعاليات المعرض الفني الإبداعي "وطني إبداعي" بنسخته الثالثة، خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025، في حديقة متحف اللوفر أبوظبي، وذلك بمشاركة أكثر من 1,500 عمل فني وعرض حي من إبداعات طلبة المدارس في إمارة أبوظبي.

ويُعد المعرض ثمرة برنامج فني استمر على مدار عام كامل، نظّمته دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وشارك فيه أكثر من 7,000 طالب وطالبة من أكثر من 200 مدرسة تحت إشراف 62 فنانا محليا ودوليا، وقد أسهم البرنامج في تطوير مهارات الطلبة من خلال ورش عمل تخصصية، وجلسات إرشادية، وبرامج تدريبية شملت ستة مسارات إبداعية هي الفنون المرئية، والفنون الأدائية، والفنون الأدبية، والحرف والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والفنون التطبيقية.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من أبرز الفنانين الإماراتيين والعالميين، بما في ذلك عزّة القبيسي، والدكتورة نجاة مكي، وجلال لقمان، وفريال البستكي، وسوسن خميس، وناصر حاج، وبنيدكت غيمونيت، وسارة آغا، وأغنيس الشيخ، وموزة المنصوري، ومريم المرزوقي، والذين قاموا بتقييم أكثر من 4,000 عمل فني واختيار 1,500 عمل متميز ضمن مختلف المسارات الإبداعية.

كما ضمت اللجنة مجموعة مختارة من الموسيقيين والكتاب والمختصين، من بينهم كارمن توكمه جي، وسيف العلي، وعفراء محمود، والدكتور حبيب غلوم، والدكتور سامح كعوش، وسعيد الزعابي، والدكتور سالم الكتبي، وجولميرا عبد الخالقوفا، وناصر الجنيبي، حيث اختاروا 38 عرضاً فائزاً من مدارس مختلفة في أبوظبي، والعين، والظفرة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الافتتاحي خمسة أيام حافلة بالأنشطة والتجارب الإبداعية، تتنوع بين ورش عمل في الرسم وصناعة المجوهرات وفن القهوة والتوابل، وحلقات نقاشية يشارك فيها كلّ من الدكتورة نجاة مكي، وسوسن خميس، وعدد من الطلبة، بالإضافة إلى فقرات بودكاست مباشرة على المسرح للطلبة المشاركين.

وتُضفي العروض الطلابية والموسيقى الإماراتية والأنشطة الثقافية، إلى جانب قائمة طعام خاصة مستوحاة من الأطباق الشعبية يقدمها مطعم سولت أبوظبي، أجواءً احتفالية نابضة بالإبداع، تجعل من المعرض تجربة فنية فريدة تحتفي بروح المجتمع الإماراتي.

ويشارك الطلبة خلال المعرض في حفل إطلاق كتاب "حروف واعدة"، الذي يضم مجموعة من الأعمال الأدبية الفائزة في مجالات الشعر والقصص القصيرة والكتابة المسرحية، لمؤلفين ناشئين من طلبة المدارس.

ويتيح المعرض للزوّار فرصة حضور جلساتٍ لقراءات أدبية مباشرة، والتفاعل مع المؤلفين الشباب والحصول على نسخ موقّعة من أعمالهم.

وسيتمكن الزوّار أيضاً من شراء أعمال فنية من إبداعات الطلبة، تُخصص عائداتها لدعم مرضى غسيل الكلى ضمن مبادرة "عطاؤك حياة" التابعة لهيئة المساهمات المجتمعية "معا "، في خطوة تجسّد دور الفن كقوة داعمة للتوازن والاستقرار المجتمعي.

كما يسلّط المعرض الضوء على المشاركات الإبداعية للطلبة من أصحاب الهمم، تأكيدا على التزام دائرة التعليم والمعرفة بمبدأ الشمول وتمكين جميع فئات المجتمع.

ويواصل المعرض الفني الإبداعي "وطني إبداعي" في عامه الثالث تعزيز الروابط بين التعليم والثقافة، من خلال منح الطلبة فرصاً حقيقية للتفاعل مع القطاعات الإبداعية والتراث الثقافي العريق لدولة الإمارات، فيما طوّرت الدائرة هذه المبادرة وتولت تمويلها بهدف تشجيع الطلبة على إطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية، وتمهيد الطريق أمامهم لاغتنام فرص مستقبلية واعدة في مختلف مجالات الفنون.

وتحظى هذه المبادرة بدعم مجموعة واسعة من المؤسسات الثقافية الرائدة في أبوظبي، والتي ساهمت بمواردها وخبراتها لضمان نجاح البرنامج واستمراره.

ومن أبرز الداعمين للمبادرة، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، وأدماف، وهيئة أبوظبي للتراث، والأرشيف الوطني، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة المساهمات المجتمعية "معا "، ومؤسسة بسّام فريحة للفنون، ومنشورات غاف، وهيئة الإعلام الإبداعي "أبوظبي للألعاب".

يذكر أن هذا المعرض يجسّد التزام إمارة أبوظبي برعاية المواهب الناشئة وترسيخ مكانتها مركزا رائدا للتميز الفني والثقافي، كما يُعزز جهود دائرة التعليم والمعرفة في ابتكار وتوفير تجارب تعليمية ملهمة تربط الطلبة بثقافتهم وأسرهم ومجتمعهم.