وزراء النقل العرب يبحثون تطوير منظومة النقل وتعزيز الربط اللوجستي في المنطقة

القاهرة في 10 نوفمبر/ وام / بحث مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ38 التي عقدها اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، تطوير منظومة النقل وتعزيز الربط اللوجستي والتجارة البينية في المنطقة.

ترأس الاجتماع الدكتورة نورة محمد المشعان، وزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت، فيما ترأس المكتب التنفيذي معالي الفريق كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة في مصر.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل، مشيراً إلى جهود تعزيز الربط البري والبحري والجوي بين الدول العربية وتحديث الاتفاقيات المنظمة للنقل، بما يدعم حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، إلى جانب التوجه نحو آليات حديثة في مجالات اللوجستيات والأمن السيبراني والطاقة النظيفة والسلامة المرورية.

وناقش الوزراء عدداً من الملفات أبرزها تطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري العربي، دعم الاقتصاد الفلسطيني، تنفيذ الاتفاقيات العربية للنقل البري والبحري، وإستراتيجية السلامة المرورية العربية، إضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للفترة من أكتوبر 2025 إلى أكتوبر 2027، وعقد جلسة تشاورية لوزراء النقل واجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

شارك في الاجتماع وزراء النقل ورؤساء الوفود من الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والدولية.

