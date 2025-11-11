بالذكاء الاصطناعي و"الدرونز" .. طالبات "الفجيرة العلمي" يبتكرن نظاما إماراتيا لاكتشاف تلوث الهواء

الفجيرة في 10 نوفمبر / وام / أعلن نادي الفجيرة العلمي عن ابتكار نوعي جديد بعنوان "الدرع الجوي الإماراتي لاكتشاف تلوث الهواء"، تم إنجازه بالكامل بأيدي طالبات جامعيات منتسبات للنادي.

ويعد المشروع، الذي يعتمد على الطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، نظاما بحثيا وابتكاريا متكاملا يهدف إلى تطوير رصد ذكي لتلوث الهواء، بما يعزز الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وقامت بتنفيذ المشروع الطالبات: مريم سيف، ومريم طحنون، وزينب صالح، وعائشة فهد، وشيخة أحمد، وذلك تحت إشراف مهندسين مختصين من النادي.

وقد تولى نادي الفجيرة العلمي تدريب الطالبات وتنمية مهاراتهن من خلال أربع دورات تخصصية مكثفة، شملت محاور البحث العلمي، والتصميم الهندسي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وكتابة الأكواد البرمجة، وتطبيق الحلول التقنية اللازمة للمشروع.