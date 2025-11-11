ترامب والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية في البيت الأبيض

واشنطن في 10 نوفمبر / وام / عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم جلسة مباحثات في البيت الأبيض، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي وصل إلى واشنطن في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وتركزت المباحثات، التي حضرها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دمشق وواشنطن، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتزامنا مع هذه الزيارة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين تعليقا جزئيا مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا في قانون قيصر لمدة 180 يوما، كجزء من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية.

