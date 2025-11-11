‎الاتحاد النسائي و"صندوق خليفة" ينظمان دورتين لتمكين المرأة في القطاع الزراعي

‎أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ ‎نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دورتين تدريبيتين متكاملتين بهدف تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في القطاع الزراعي المستدام، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك في إطار مبادرة "نزرع للاستدامة"، التي تنفذ تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

‎وجاءت الدورة التدريبية الأولى تحت عنوان "ريادة الأعمال في قطاع الزراعة"، وهدفت إلى تمكين رائدات الأعمال وصاحبات المزارع من دخول عالم ريادة الأعمال الزراعية المستدامة، شملت مراحلها التدريبية ثلاثة محاور هي مرحلة الإعداد "مبادئ ريادة الأعمال والتعريف بقطاع الزراعة"، ومرحلة التخطيط "التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع"، ومرحلة التمكين "دراسة الجدوى للمشاريع الزراعية".

وركز البرنامج على تعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الزراعية المستقلة، والتخطيط المالي، والتسويق الزراعي الفعال، إضافة إلى عرض قصص نجاح نسائية ملهمة في مجال الابتكار الزراعي وريادة الأعمال.

كما أتاح للمشاركات التعرف على خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي التي تسهم في دعم استمرارية مشاريعهن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‎وجاءت الدورة التدريبية الثانية تحت عنوان "التطوير والاستدامة في المشاريع الزراعية"، واستهدفت الدورة صاحبات المزارع والرخص الزراعية والسمكية والحيوانية، والمهتمات بالزراعة المستدامة، من أجل تزويدهن بالمهارات والمعارف اللازمة لإدارة مشاريع زراعية ناجحة.

‎ وشملت الدورة تنظيم ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية لمشاريع زراعية مستدامة بالتعاون مع مجموعة غراسيا، حيث تعرفت المشاركات على أبرز التجارب الوطنية في الزراعة المائية والعضوية والاستزراع السمكي، إلى جانب زيارة المناحل الملكية، ومشتل البركة، وحضور جلسة توعوية حول الممارسات الصحية الغذائية قدمتها الدكتورة بسمة البنا.

‎واختتمت الدورة بورشة تطبيقية عملية حول زراعة الخضروات الموسمية كالخيار والكوسا، وتم توزيع شتلات من مبادرة "زراعة مليون شجرة".

‎وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة "نزرع للاستدامة" تجسد الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في تمكين المرأة الإماراتية وإشراكها بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.

‎وقالت إن المرأة شريك رئيسي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإحدى الركائز الأساسية في تحقيق الاستدامة الزراعية ، ومن خلال التعاون البناء مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركائنا الإستراتيجيين، نعمل على بناء قدرات المرأة وتمكينها بالمعرفة والمهارة لقيادة مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031.

‎من جانبها، تقدمت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ‎ بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، على حرصها المستمر على تعزيز مكانة ودور المرأة الإماراتية، مؤكدة التزامهم في الصندوق بدعم المرأة في كافة القطاعات الحيوية، من خلال مساهمتهم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في مبادرة "نزرع للاستدامة" التي تعزز ريادة الأعمال الزراعية المستدامة، وتزود المشاركات فيها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

‎من ناحيتها أوضحت سلامة البلوشي، مديرة مشروع "نزرع للاستدامة" في الاتحاد النسائي العام، أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار تنفيذ خطة عمل مبادرة "نزرع للاستدامة"، التي أطلقها الاتحاد بالتعاون مع الجهات الإستراتيجية ذات الصلة، بهدف تمكين المرأة الإماراتية في القطاع الزراعي المستدام وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الأخضر.

‎وتتضمن الخطة التنفيذية لمبادرة "نزرع للاستدامة" 17 شريكاً إستراتيجيا و35 مشروعاً، تستهدف أكثر من 11 ألف مستفيدة عبر 440 ورشة تدريبية و190 رخصة مدعومة، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية: التدريب والتطوير، والابتكار في الإنتاج الزراعي، والتنمية الزراعية المستدامة.

وتجسد المبادرة الرؤية الوطنية المتكاملة لتمكين المرأة في مختلف مجالات التنمية، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال النسائية، والممارسات الزراعية المستدامة، بما يتناغم مع رؤية الإمارات 2031، ويعزز مكانة الدولة في قيادة الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.