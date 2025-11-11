خالد بن محمد بن زايد يلتقي كبير وزراء ولاية كيرلا

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي بيناراي فيجايان، كبير وزراء ولاية كيرلا، والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان سُبل تطوير التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الرؤى الإستراتيجية للبلدين الصديقين، ويعزز الشراكات الاقتصادية والتنموية القائمة بينهما.

حضر اللقاء، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد.