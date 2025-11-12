4500 خبير في فعاليات "آيكوم دبي 2025"

دبي في 11 نوفمبر /وام/قال المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني إن استضافة دبي لفعاليات مؤتمر «آيكوم دبي 2025» الذي يُقام تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير» تمثل إنجازاً تاريخياً، إذ تفوقت المدينة على مدن عالمية عديدة مشيراً إلى أن النسخة الحالية تركز على مستقبل المتاحف في ظل التحولات السريعة التي تشهدها المجتمعات .

وأوضح بوخش في تصريح لوكالة أنباء الإمارات،أن المؤتمر سيتناول موضوعات متنوعة أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في المتاحف وسبل الحفاظ على التراثين المادي واللامادي، بمشاركة واسعة من الباحثين والمتخصصين من مختلف القارات، مؤكداً أن التطور الحضاري لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية.

وأشار إلى أن عدد المتاحف حول العالم بلغ نحو 93 ألف متحف وفق إحصاءات 2024، تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 33 ألف متحف، تليها ألمانيا واليابان والصين وبريطانيا، بينما شهدت دولة الإمارات قفزة نوعية في هذا المجال، إذ ارتفع عدد المتاحف من متحفين فقط عام 1971 إلى نحو 230 متحفاً حالياً، منها 65 متحفاً حكومياً و165 متحفاً خاصاً تغطي مجالات متنوعة مثل التراث والمرأة والبحر والقهوة والفنون والجيولوجيا، ما يعكس مستوى التقدم الثقافي الذي بلغته الدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى العلي، نائب رئيس «آيكوم الإمارات»، أن المؤتمر في نسخته الـ27 يمثل منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في قطاع المتاحف، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 4500 خبير ومختص من 129 لجنة وطنية من مختلف الدول، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات وزيارات ميدانية لمتاحف الدولة.

وأضافت أن استضافة دبي لهذا الحدث تؤكد مكانتها كمركز عالمي للثقافة والابتكار، داعية أفراد المجتمع إلى زيارة المتاحف لما تقدمه من تجارب تعليمية وثقافية وترفيهية تثري الوعي وتعمق الارتباط بالتراث الإنساني.