مصر:قناة السويس تسجل نموا إيجابيا لأول مرة منذ شهور

القاهرة في 11 نوفمبر /وام/ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ايرادات قناة السويس سجلت نموا ايجابيا لأول مرة منذ شهور.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية تجاوز مستوى 50 مليار دولار مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي للشهر الـ38 بدعم من قطاعات إنتاجية تشمل السياحة والصناعة والتصدير والاتصالات وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح أن موارد النقد الاجنبي تغطي احتياجات الدولة مع تحقيق فائض يدعم زيادة الاحتياطي، مؤكدا ان هذه المؤشرات اسهمت في تدفق استثمارات اجنبية وافتتاح مصانع جديدة في مدن مختلفة مشيرا إلى تواصل خطة توطين الصناعة، ومنها مصنع سيارات باستثمارات 150 مليون دولار وقال إن المستهدف رفع الطاقة الانتاجية إلى 500 ألف سيارة سنويا.

