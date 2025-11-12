ارتفاع حجم إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ومبيعاتها في الصين خلال الأشهر الـ10 الأولى

بكين في 12 نوفمبر/ وام/ سجل قطاع مركبات الطاقة الجديدة في الصين، نموا قويا في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2025، وذلك وفق البيانات الصادرة أمس عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وأظهرت البيانات، ارتفاع حجم إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 33.1 % على أساس سنوي ليقارب 13.02 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة، كما زاد حجم المبيعات خلال الفترة نفسها بنسبة 32.7 % على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 12.94 مليون وحدة، ممثلا 46.7% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في البلاد.

وقالت الجمعية إن سوق السيارات في الصين حافظت على اتجاه نمو قوي خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نمت سوق مركبات الطاقة الجديدة بسرعة وأظهرت صادرات السيارات مرونة.

وخلال أكتوبر الماضي وحده، وصل حجم مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى ما يقرب من 1.72 مليون وحدة، مشكلا أكثر من نصف إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في البلاد.

وبلغ إجمالي حجم إنتاج السيارات 27.69 مليون وحدة خلال الأشهر الـ10 الأولى، مسجلا زيادة نسبتها 13.2 في المائة% على أساس سنوي، فيما نما حجم المبيعات بنسبة 12.4 % ليقترب من 27.69 مليون وحدة.

كما أظهرت البيانات ، أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 5.62 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة. وازدادت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 90.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.01 مليون وحدة.