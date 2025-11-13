مشاركة واسعة بمسيرة "نمشي في حب سلطان" ضمن دورة كلباء الشاطئية

كلباء في 12 نوفمبر/وام/ نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي كلباء الرياضي الثقافي مسيرة "نمشي في حب سلطان" بمشاركة واسعة ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة في يومها الخامس.

أقيمت مسيرة "نمشي في حب سلطان" بمشاركة 1200 شخص يتقدمهم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بخورفكان وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسعادة راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء وبخيت سعيد القرص نائب مدير الدورة وأعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس إدارة النادي وممثلو الأندية من الإداريين واللاعبين ومنتسبو مختلف الألعاب الرياضية، بمشاركة أهالي كلباء.

وانطلقت المسيرة من أمام دوار برج الساعة إلى سارية العلم ، بمشاركة السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية بمصاحبة الأهازيج التراثية والشعبية تعبيرا عن حب الجميع وإعتزازهم وفخرهم بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومكانته في قلوب الجميع.

وتتواصل منافسات الدورة وسط تنافس كبير في مختلف الألعاب، حيث أقيمت مسابقات ألعاب شد الحبل في الدور التمهيدي إلى جانب مسابقة كرة الطائرة للشباب في الدور التمهيدي .

حضر المنافسات سعادة عبدالملك محمد جاني وسعادة الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي وسعادة فهد عبد الله جمعة عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وانطلقت مسابقة شد الحبل بإشراف إتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية بمشاركة سبعة فرق من فئات الرجال والناشئين والسيدات إضافة إلى فريقين من سلطنة عمان، حيث تأهل فريقان من فئة الرجال وفريق من فئة السيدات وفريق واحد من الناشئين للمرحلة النهائية على أن تنضم إليها فرق أخرى بعد استكمال التصفيات وصولا إلى محطة الختام والتتويج يوم غد.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الشباب تحت 19 سنة بإشراف إتحاد الإمارات للكرة الطائرة شهد الدور التمهيدي مشاركة أكثر من 40 فريقا تم توزيعها على 13 مجموعة وتأهل منها 16 فريقا إلى الدور التالي.

فيما اكتمل عقد فرق نصف نهائي كرة القدم إثر تأهل 4 فرق للدور قبل النهائي وهي الحميدي والنمور والإمارات "ب" وكلباء.