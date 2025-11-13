أرادَ تطلق "إلمهيرست" المرحلة الأخيرة من مشروع "فولتون آند فيفث" في ويمبلي بارك بلندن

الشارقة في 12 نوفمبر / وام / أعلنت أرادَ للتطوير العقاري أنها ستطلق من دبي خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري مبيعات "إلمهيرست" المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروعها "فولتون آند فيفث" في ويمبلي بارك أحد أسرع الأحياء نمواً في العاصمة البريطانية لندن كأول مشروع لأرادَ في المملكة المتحدة عقب استحواذها على 75% من حصة المطوّر الإنجليزي "ريجال" والذي أصبح حالياً "أرادَ لندن" منذ مطلع هذا العام.

وتقدّم المرحلة الثالثة في هذا المجتمع العصري مجموعة عالية المواصفات من الوحدات السكنية الراقية المتعددة و تجمع بين التصاميم المعمارية المميزة والإطلالات البانورامية مع باقةٍ استثنائية من المرافق الخدمية.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ :" يتيح حي إلمهيرست للسكان المحليين والمشترين الدوليين فرصة تأمين منازل أنيقة في حي سكني حديث تتوفر فيه جميع أساسيات التأجير وتنمية رأس المال".

كان قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من فولتون آند فيفث "ذا برووكلاين" في وقت سابق من هذا العام والتي حددت سمات المراحل اللاحقة في المجتمع مما جعل المشروع أحد أكثر العناوين السكنية رواجاً في شمال غرب لندن فيما تم إطلاق المرحلة الثانية "بارك سايد" وتتكون من 250 وحدة سكنية وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام.

يأتي إطلاق "إلمهيرست" في أعقاب إعلان أرادَ في سبتمبر من هذا العام عن استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم في سوق المملكة المتحدة.