جامعة الشارقة تشارك في "الملتقى الطلابي الإبداعي العربي" بسلطنة عُمان

نزوى في 12 نوفمبر/وام/ شاركت جامعة الشارقة في فعاليات الملتقى الطلابي الإبداعي العربي الـ 26، الذي نظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، واستضافته جامعة نزوى في سلطنة عُمان تحت شعار: "الفرص والتحديات أمام المؤسسات التعليمية في ظل التطورات التكنولوجية".

شهد الملتقى مشاركة أكثر من 60 طالبًا وطالبة يمثلون 36 جامعة عربية من تسع دول، ويهدف إلى دعم الإبداع الطلابي العربي، وفتح آفاق واسعة للتبادل المعرفي والثقافي، وتمكين الطلبة من عرض مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية في بيئة أكاديمية محفزة تعزز روح المنافسة الإيجابية وبناء جسور التعاون بين الجامعات.

مثّلت جامعة الشارقة الطالبة لمياء أحمد الكندي من كلية الاتصال، من خلال مشاركتها في محور الإبداع الفني والأدبي ببحثٍ عنوانه:"دور التصميم الجرافيكي في تعزيز عملية التعلم في ظل التحول الرقمي" تحت إشراف الدكتورة نورة أحمد الهوتي وتأهل البحث ضمن قائمة البحوث المقبولة للمشاركة في جلسات التحكيم النهائي للملتقى.

فيما شارك عدد من أساتذة جامعة الشارقة في لجان تحكيم البحوث العلمية والفنية، من بينهم الدكتور هاني أحمد عمر، والدكتور سامي سليمان القطاونة وذلك كمساهمين في تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير علمية دقيقة.