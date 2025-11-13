معرض النالية بأم القيوين يواصل أعماله

أم القيوين في 12 نوفمبر / وام / شهد معرض «النالية» الثقافي في أم القيوين بمحطته الخامسة التي استضافها مركز أم القيوين الثقافي إقبالاً واسعاً من الزوار وطلبة المدارس .

تضمن المعرض تنفيذ أنشطة متنوعة للطلبة والجمهور ضمن الإطار الوطني للأنشطة الثقافية الإماراتية التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف إبراز الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بقيم الهوية الوطنية.

شملت فعاليات المعرض عروضاً رياضية تراثية مميزة تضمنت رياضة «التبة» واستعراضات لرياضات الصقور، إضافة إلى أركان الحرف البحرية واليدوية التي يقدمها حرفيون مختصون، مما يمنح الجمهور فرصة التعرف عن قرب على تفاصيل الحياة التقليدية في البيئة الإماراتية.

وأكد عبدالله بوعصيبة، مدير مركز أم القيوين الثقافي، أن معرض «النالية» مبادرة وطنية نوعية تستهدف ترسيخ القيم الثقافية والهوية الإماراتية بين طلبة المدارس من خلال سبع محطات رئيسية تفاعلية تسلط الضوء على جوانب متعددة من الثقافة المحلية.

وأوضح أن وزارة الثقافة تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على التراث الوطني وتقديمه بأساليب معاصرة جاذبة تعزز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الحرص على غرس مفاهيم الهوية الإماراتية في نفوس الأجيال الجديدة، ودعم الحرفيين والفنانين المحليين عبر توفير منصات تفاعلية تبرز إبداعاتهم وتُعرّف الجمهور بها.