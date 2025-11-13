البنك الوطني البلجيكي يحذر من تفاقم الدين العام

بروكسل في 12 نوفمبر/وام/ حذر البنك الوطني البلجيكي من تدهور أوضاع المالية العامة في البلاد، واصفاً آفاق الدين العام بأنها "مقلقة"، رغم أن مستويات الدين في دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان أعلى من بلجيكا.

وأوضح البنك في بياناته إلى أن الدين العام البلجيكي يبلغ نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ113% في فرنسا و135% في إيطاليا و122% في الولايات المتحدة و236% في اليابان، محذراً من أن التركيز على الأرقام الإجمالية يخفي نقاط ضعف هيكلية أعمق.

ونوه إلى أن استدامة الدين لا تعتمد فقط على مستواه الحالي، بل على احتياجات الاقتراض المستقبلية والاتجاهات المالية والديناميكيات الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن هذه العوامل تكشف هشاشة كبيرة في اقتصادات الدول الخمس.

وتوقع البنك أن يرتفع عجز الموازنة البلجيكية إلى 5.6% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، معبّراً عن قلقه من ارتفاع متطلبات التمويل الحكومي السنوية إلى نحو 20% من الناتج المحلي.

ورغم ذلك، أشار إلى أن وضع بلجيكا الخارجي الإيجابي واستثماراتها الأجنبية الصافية يمنحانها بعض القدرة على الصمود بفضل مدخرات المواطنين.

ووصف البنك الزيادة المتوقعة في الدين العام بأنها "مقلقة" بسبب العجز المالي المستمر وارتفاع تكاليف الفائدة والنفقات المرتبطة بتقدم السكان في السن.